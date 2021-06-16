DATÇA, YABANCI TUR REHBERLERİYLE DÜNYA TURİZMİNE AÇILIYOR
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DATÇA, YABANCI TUR REHBERLERİYLE DÜNYA TURİZMİNE AÇILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesi, yabancı tur rehberleriyle dünya turizmine açılmaya hazırlanıyor.

MUĞLA'nın Datça ilçesi, yabancı tur rehberleriyle dünya turizmine açılmaya hazırlanıyor.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları ve pek çoğuna karayolu ile gidilemeyen eşsiz koylarıyla son yıllarda, Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızı haline gelen Datça yarımadası, yabancı tur rehberlerine tanıtılıyor. Bodrum'dan, feribotla günübirlik deniz yolculuğu ile Datça'ya turist getirmeyi planlayan Antalya merkezli bir turizm acentesi, ilk olarak Polonyalı tur rehberlerine Datça'yı gezdirdi. Datça'da, Menteşe beyliğinden kalma 700 yıllık tarihi camii ile 1850'lerde yapıldığı tahmin edilen ve restore edilerek kültür merkezi olarak kullanılmakta olan Taksiarhon Rum Ortodoks Kilisesi ile bölgenin hoşgörü merkezi konumundaki Hızırşah mahallesi, Polonyalı rehberlerden tam not aldı. Hızırşah Kültür Evi Sorumlusu Arkeolog Okan Özalp, tur rehberlerine kilise hakkında bilgiler verdi. Polonyalı tur rehberleri daha sonra bölgedeki ipek dokuma atölyesini de gezdi.

Turizm acentesi yetkilisi Cengizhan Şatır (53), Datça yarımadasını yabancı misafirlere açmayı planladıklarını söyledi. Şatır, "Bodrum'dan günübirlik feribotlarla deniz yolculuğu yaparak, Datça yarımadasına turist getirmeyi planlıyoruz. Onlara yarımadanın tanıtımını yapıyoruz. Eğer beğendirebilirsek, bundan sonra sürekliliği sağlayacağız. Daha sonraki günler için Rus ve İngiliz tur rehberlerine de tanıtımlar yapmayı planlıyoruz" dedi.

DATÇA, YABANCI TUR REHBERLERİYLE DÜNYA TURİZMİNE AÇILIYOR
DATÇA, YABANCI TUR REHBERLERİYLE DÜNYA TURİZMİNE AÇILIYOR
DATÇA, YABANCI TUR REHBERLERİYLE DÜNYA TURİZMİNE AÇILIYOR
DATÇA, YABANCI TUR REHBERLERİYLE DÜNYA TURİZMİNE AÇILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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