19.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:40

Datça'ya bahar geldi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kış ayında adeta baharı yaşıyor. Ocak ve şubat ayının ilk haftalarında soğuk ve yağışlı geçen havaların ardından, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Badem Çiçeği Festivali'nin düzenlendiği 7-9 Şubat tarihleri arasında erkenci ağaçlarının dışında çiçek açmayan badem ağaçları, havaların ısınmasıyla birlikte bütünüyle çiçeklendi. Çayırlar koyun, kuzu sesleri ile şenlendi.

Hava sıcaklığının 19 dereceyle kadar yükseldiği ilçede, Reşadiye, Hızırşah, Yaka ve Yazı gibi kırsal mahallelerde, bembeyaz çiçekleriyle adeta gelin gibi süslenen badem ağaçları, soğuk kış günlerinin artık geride kaldığının müjdecileri oldu.

Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Fatma Duran, Şubat ayının ilk haftasında yaşanan soğuk havaların artık geride kaldığını belirtirken, "Datça'da badem ağaçlarının tam olarak çiçek açması, şubat ayının ortalarını bulur. Mart ayında ise çağlalar olur. Temmuz ve ağustos aylarında ise badem hasadı yaparız" dedi. Datçalı 81 yaşındaki Mehmet Kaya ise, Datça'ya şimdi baharın geldiğini vurgularken, "Kimi zaman güneşli havalara aldanan badem ağaçları erken açar ama gerçek bahar, şubat ayının ortalarıdır. Mart ayında misafirlerimizi, Datça'ya çağla yemeye bekleriz" diye konuştu.

Datça'da hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim normallerin altında seyrettiğini ifade eden 78 yaşındaki Şefik Tatlı, "Bu yıl geçen yıla göre havalar biraz sert geçti. Bu nedenle badem ağaçlarının çiçeklenmesi gecikti. Gelecek yıl, Badem Çiçeği Festivali'ni, şubat ayının ikinci haftasından sonra yaparsak, misafirlerimiz de badem ağaçlarının güzelliklerini daha yakından görme olanağı olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA