Datça ve Bodrum'da 81 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 22, Bodrum ilçesinde de 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, göçmen kaçaklığı olayları ile bağlantısı bulunduğu tahmin edilen 5 Türk ve bir Suriye uyruklu şüpheli yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Bodrum Akyarlar açıklarında aynı gece üç, Turgutreis açıklarında da bir düzensiz göçmen olayında toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı. 44 Suriye, 14 Filistin ve bir Sudan uyruklu düzensiz göçmenlerin deniz yolu ile kaçışlarına yardım ve yataklık ettiği tahmin edilen 5 Türk ve 1 Suriye uyruklu şüpheli Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Datça Aktur açıklarında ise lastik bot ile kaçış hazırlığında olan 14 Irak, 5 Suriye ve 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Bodrum ve Datça'da yakalanan toplam 81 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edilecek. Düzensiz göçmenlerin kaçışlarına yardım ettikleri tespit edilen 5 Türk ve bir Suriye uyruklu şüpheli ise haklarında adli işlem yapılması için Emniyet yetkililerine teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA