Datça Tenis Kulübü yeni yerinde hizmet veriyor

Sey­hans­port­s­_A­ca­demy Datça Tenis Kulübü, Zeytin Dalı Çam Evlerindeki tesiste hizmet vermeye devam ediyor.

Sey­hans­port­s­_A­ca­demy Datça Tenis Kulübü, Zeytin Dalı Çam Evlerindeki tesiste hizmet vermeye devam ediyor.

Muğla, Didim, Da­la­man mer­kez­li hizmet veren merkez, Datça'da da hizmet veriyor.

Kulüp Başkanı Sey­han Heb, yaptığı açıklamada, Datça'da tenis tu­riz­mini ge­liş­ti­rip, büyük or­ga­ni­zas­yon­la­ra ev sa­hip­li­ği yap­mak istediklerini söyledi.

Çocukların 4 yaşında tenise başlayabileceğini belirten Heb, "Tenis herkesin başlayıp oynayacağı bir spordur. Datça tenis kulübü olarak amacımız Datçalı çocuklarımızı yetiştirip, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Datça'nın ismini tüm Türkiye'ye duyurmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan