Datça sezonun en hareketli günlerinden birini yaşıyor
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Datça sezonun en hareketli günlerinden birini yaşıyor

MUĞLA'nın Datca ilçesinde, sezonun en yoğun günleri yaşanıyor.

Datça sezonun en hareketli günlerinden birini yaşıyor
05.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:15

MUĞLA'nın Datca ilçesinde, sezonun en yoğun günleri yaşanıyor. İlçenin turizmde parlayan yıldızı olan Palamutbükü sahili tatilcilerin akınına uğradı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve 2 kilometrelik kıyı şeridi ile tatilcilerin gözde mekanı olan Palamutbükü'ndeki plajlar hafta sonu olması nedeniyle dolup taştı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kurulan şezlong ve şemsiyelerde gölgelenen tatilciler, fırsat buldukça kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakıp, bol bol yüzerek serinledi.

Tatilini Datça'da geçirenlerden Eskişehirli öğretmen 27 yaşındaki Ceren Eker, aslında bu yıl tatil planlamadıklarını belirtip, "Palamutbükü'nün sessiz ve sakin olduğunu öğrenince, tatilimizi burada yapmaya karar verdik. Eskişehir'den geldik. Keşke bizim de denizimiz olsaydı. Belediye Başkanımız yapay da olsa Eskişehir'e plaj getirdi. Ama yine de Datça'nın denizi bir başka. Datça tatili, bu yıl ilk oldu ama son olmayacak" dedi.

Eskişehirli 28 yaşındaki Sema Karayel ise bütün bir dünyanın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekip, "Bu yıl tatil konusunda bir ikilem yaşıyorduk. Fakat yeni dönemde moral ve motivasyon için tatile de ihtiyacımız vardı. İyi ki gelmişiz. Datça'yı çok sevdik, herkese tavsiye ederim" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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