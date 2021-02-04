Datça polisi KADES uygulamasını broşürlerle anlattı

Datça'da polis ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulamasını (KADES), kamu kurumlarına anlattı.???????

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli personel, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret etti.

Ekipler ziyarette, "Şiddete karşı tek dokunuş" ve "Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" isimli kadına yönelik şiddet ile ilgili broşürleri dağıtarak konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan