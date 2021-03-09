Datça polisi belediye çalışanı kadınlara "KADES"i anlattı
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Datça polisi belediye çalışanı kadınlara "KADES"i anlattı

09.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:34
Datça polisi belediye çalışanı kadınlara

Datça'da polis ekiplerince belediye çalışanı kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

Datça'da polis ekiplerince belediye çalışanı kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Datça Belediyesinin kadın çalışanlarına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlattı.

Etkinlikte kitapçık ve broşürlerde dağıtıldı. Belediye personeli kadınlar, KADES ile ilgili bilgi veren polislere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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