Datça polisi belediye çalışanı kadınlara "KADES"i anlattı

Datça'da polis ekiplerince belediye çalışanı kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Datça Belediyesinin kadın çalışanlarına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlattı.

Etkinlikte kitapçık ve broşürlerde dağıtıldı. Belediye personeli kadınlar, KADES ile ilgili bilgi veren polislere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan