Datça'nın "Doğa dedesi"nden Uşak'a fidan bağışı

Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa dede" olarak tanınan 82 yaşındaki emekli Albay Ali Avsever'in Uşak Belediyesi'ne bağışladığı 500 fidan, toprakla buluştu.

Kızlan Mahallesi'nde yaşayan ve bahçesinde bu zamana kadar 10 binin üzerinde fıstık çamı yetiştiren Avsever'in bağışladığı fidanlar, Uşak'a ulaştı. Fidanlar, "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında kentteki park ve bahçelere dikildi.

Avsever, AA muhabirine, doğduğu topraklar ile ülkesine hizmet etmenin memnuniyetini yaşadığını söyledi.

Ömrü yettiğince yeni fidan yetiştirmek istediğini ifade eden Avsever, "Benden sonra da bu görevi çocuklarım devam ettirecekler. Fidanlarımı rahmetli eşim Makbule Aysever anısına dikiyorum. Ülkeme ormanlar yetiştirmek için dikiyorum." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın fidan bağışı dolayısıyla Avsever'e teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan