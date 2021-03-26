Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi
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Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi

Datça-Marmaris karayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Datça-Marmaris karayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Datça-Marmaris karayolunun 33. kilometresinde önceki gün etkili olan yağışlar nedeniyle karayolu kenarındaki toprak alanda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toprak ve kaya parçaları yola düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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