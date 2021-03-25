Datça-Marmaris Karayolu'nda toprak kayması; Trafik kontrollü sağlanıyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde toprak kayması meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Datça-Marmaris Karayolu'nun 2 şeridinden biri tamamen, diğeri kısmen trafiğe kapandı. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Datça-Marmaris Karayolu'nun 33'ncü kilometresindeki Balıkaşıran mevkisinde bugün saat 13.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Kayan tonlarca toprak ve kaya parçaları, yola döküldü. Şans eseri yoldan geçen araç olmaması olası faciayı önledi.

Yolun Marmaris yönündeki 2 şeritten biri tamamen, diğeri kısmen trafiğe kapandı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bölgede, jandarma ve Karayolları ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Heyelana önceki gece yağan yağmurun neden olduğu bildirildi.

Yola dökülen toprak ve kaya parçaları, Muğla'dan gelecek Karayolları ekiplerince kaldırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı