Datça-Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı - Haberler
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Datça-Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı

AA, Sebiha Arslan - Güncel
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Datça-Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı

Datça-Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Datça- Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı.

Marmaris Hisarönü mevkisinden Datça Emecik Mahallesi güzergahında, yol hafriyat çalışmaları dozer ve kamyonlarla başladı.

Yol güzergahındaki bazı alanlarda yol genişletme çalışması yapıldı.

Yaklaşık 25 kilometrelik alanda üç kat sıcak asfaltlama işlemi yapılacak. Beş kilometrelik beş etapta yapılması planlanan yolun hava koşulları ve tek yön uygulaması dolayısıyla yaklaşık bir yılda tamamlanması bekleniyor.???????

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Marmaris, Güncel, Haberler

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