Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kovid-19 denetimine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kovid-19 denetimine katıldı

04.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:34
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kovid-19 denetimine katıldı

Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından denetim gerçekleştirdi.

Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından denetim gerçekleştirdi.

Kaymakamı Mesut Çoban ve İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Kumluk Plajı ile Liman mevkisindeki işletmeleri ve cadde esnafını ziyaret ederek alınan tedbirleri denetledi.

Kaymakam Çoban, burada yaptığı açıklamada, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Datça'nın düşük riskli yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Çoban, ilçe genelinde büyük bir hassasiyet içinde denetimlerin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kurallar çerçevesinde kontrollü normalleşme dönemine başladıklarını belirten Çoban, "Kurallara dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Eğer bu bitecekse hepimizin elinde. Hepimizin bu konuda aynı titizlikle ve kurallara uyma noktasındaki duyarlılığımız devam etmelidir. Bu konuda Datça halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Muharrem İnce Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Eda Ece Sezen Aksu Hande Soral
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kovid-19 denetimine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 16:36:57. #1.14#
title