Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
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Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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