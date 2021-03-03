Datça hükümet konağı yapımı için tahsis işlemi yapıldı
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Datça hükümet konağı yapımı için tahsis işlemi yapıldı

03.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:30
Datça hükümet konağı yapımı için tahsis işlemi yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesine yapılacak hükümet konağının yer tahsisinin yapıldığı bildirildi.

Muğla'nın Datça ilçesine yapılacak hükümet konağının yer tahsisinin yapıldığı bildirildi.

Datça Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısında konuşan AK Parti İlçe Meclis üyesi Haluk Laçin, hükümet konağının yapılacağı alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na tahsisinin yapıldığını söyledi.

Datça'nın yeni hükümet binasına kavuşmasında AK Parti Muğla mil­let­ve­kil­le­ri­ Meh­met Yavuz Demir ve Yelda Erol Gök­can'ın desteğinin bulunduğunu ifade eden Laçin, "Alanda en kısa zamanda temizlik çalışması başlayacaktır. Binanın, bakanlığımız tarafından proje çalışması, kaymakamlığımız takibiyle ihalesi yapılıp, Datça'mızın dağınık noktalarda bulunan kamu kurumları bir çatı altında toplanmak üzere inşaatı başlayacaktır. Datça'mıza hayırlı uğurlu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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