DATÇA HAYVAN BARINAĞININ SU İHTİYACI YAĞMUR SUYUNDAN KARŞILANACAK

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kent Konseyi Su Çalışma Grubu tarafından yağmur suyunun toplanarak depolanması ve orman yangınları başta olmak üzere ev, okul ve işyerlerinin ihtiyacı için kullanılması amacıyla planlanan, BM destekli Datça'da Su Hasadı Denemeleri Projesi'nin ilk uygulama çalışmaları başladı. Proje çerçevesinde, ilk olarak Datça Hayvan Sevenler Derneği'ne ait sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine yaklaşık 50 ton kapasiteli üç su deposu konulacak.

Birleşmiş Milletler GEF - SGP Küçük Destek Programı'ndan alınan 8 bin ABD doları fonun yanı sıra, Datça Belediyesi ile Datça Çevre ve Turizm Derneği'nin (DAÇEV) ayni yardımlarının ortaklığında, gönüllülük esasına dayalı yardımlar ve Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekçiliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde, ilk olarak Datça Hayvan Sevenler Derneği'ne ait sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine yaklaşık 50 ton kapasiteli üç su deposu konulacak. Hayvan barınağındaki üç depodan ikisi polietilen diğeri biri ise gönüllülerin katılımı ile tamamen imece usulü ve el işçiliğiyle demir ve çimento kullanılarak yapılacak ferrocement depo olacak. Hayvan barınağındaki üç ayrı yapının çatılarına özel su olukları yerleştirilirken, bağlantı boruları hazır hale getirildi. İlk polietilen su deposunda ise yağmur suyu biriktirme çalışması başladı.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖNLEM

Datça Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Nami Temeltaş (65), derneğe ait rehabilitasyon merkezinde hasta, sakat, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavilerinin yapılarak, tekrar alındıkları yerlere bırakıldığını söyledi. Barınağın şehir merkezine uzaklığı ve ormanlık bir alan içerisinde bulunması nedeniyle su ihtiyacının her zaman için büyük sorun olduğunu belirten Temeltaş, "Ancak bu yıl yaz aylarında yaşanan orman yangınlarından sonra suyun barınak için hayati önem taşıdığı ortaya çıktı. Bu amaçla dernek olarak su deposu tedariki için çalışma yaparken, Datça Kent Konseyi Su Çalışma Grubu'ndan çok anlamlı bir öneri geldi. Yağmur suyunun toplanıp, depolanarak yangınla mücadelede ve merkezin su ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde ilk olarak burada çalışmalara başlandı. Bu çalışma ile yağmur suyu hasadı yapılacak. Bizim üç binamızın çatısı bu iş için kullanılıyor. 3 su deposu olacak. Bu depolar, yağmurlar sularıyla doldurulacak. Daha sonra çevremizde yangın muslukları oluşturarak, yangınlara daha hızlı müdahale olanağı sağlanmış olacak. Toplanan yağmur suları aynı zamanda kendi su ihtiyacımızı da buradan karşılayacağız" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Datça Kent Konseyi Su Çalışma Grubu sözcüsü Özgür Mutlu (40) proje ve proje çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Mutlu, "Datça'nın su kaynakları kısıtlı ve tek su kaynağı olarak yer altı suları kullanılıyor. Bu nedenle yaklaşık 4 yıldır, Datça Kent Konseyi Su grubu olarak çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar kapsamında, BM küçük destek programı tarafından kabul edilen, 'Datça'da Su Hasadı Denemeleri' projesini yürütmeye başladık. Projenin sahibi Datça Çevre ve Turizm Derneği, ortakları ise Kent Konseyi Su Çalışma Grubu ve Datça Belediyesi'dir. Projenin ilk uygulaması Datça Hayvan Sevenler Derneği barınağında başladı. Daha sonra ise Kazım Yılmaz İlköğretim Okulu'nda bir çalışma yapılacak ve öğrencilerin deneyimleyebileceği su hasadı çalışmaları ile devam edecek. Ayrıca, Turizm Meslek Lisesi'nde gri su uygulamaları ve kompost çalışmaları gerçekleştirilecek" dedi. Mutlu, projedeki en önemli amacın yağmur suyu hasadının gerçekleştirilebilirliğini herkese göstererek, Türkiye'ye örnek oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

İLK DEPO YAĞMUR SUYU TOPLAMAYA HAZIR

Proje danışmanı Emre Rona (40) ise teknik çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Proje çalışmalarının henüz sürdürüldüğünü belirten Rona, "Çalışmalara başlamadan önce bir ön hazırlık yapıldı. Datça'nın yağmur miktarı ve ne kadar yağmur suyu toplanabileceği ile ilgili alt yapı çalışması ve fizibilite yaptık. Örnek vermek gerekirse buradaki ilk binanın çatısı 90 metrekare ve Datça'nın şu an ki yağış rejimine bakarak, aşağı yukarı 45 metre küp kadar su toplayabileceğimizi hesapladık. Duruma göre biraz daha fazla ya da eksik olabilir. Depolarımızdan 1'i 10 tonluk plastik bir depodur. Yapıya yağmur olukları monte edildi. ve tesisat monte edildi. Bu depo su toplamaya hazır hale getirildi" diye konuştu.