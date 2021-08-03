Datça deprem! Muğla Datça deprem son dakika! Koeri deprem

Ülkemizin güney ve ege kesimleri yedi gündür yangınlarla mücadele ederken bir üzücü haber daha geldi. Datça açıklarındaki deprem de vatandaşlarda endişe yarattı. Datça deprem! Muğla Datça deprem son dakika! Koeri deprem