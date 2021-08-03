Datça deprem! Muğla Datça deprem son dakika! Koeri deprem
Ülkemizin güney ve ege kesimleri yedi gündür yangınlarla mücadele ederken bir üzücü haber daha geldi. Datça açıklarındaki deprem de vatandaşlarda endişe yarattı. Datça deprem! Muğla Datça deprem son dakika! Koeri deprem
3 Ağustos bugün nerede deprem oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Didim deprem! AFAD son depremler!
MUĞLA DATÇA DEPREM!
AFAD ve Kandilli'den gelen bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Geçtiğimiz günlerde 12 saatte 131 depremle sallanan Datça ilçesi açıklarında bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD'ın ilk bilgilendirmesine göre, deprem saat 15.38'de meydana geldi.
KOERİ DEPREM
Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntıların yaşandığı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığına göre depremin şiddeti 5.0
Kandilli'nin aktardığı son depremler;
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.