Datça'dan kısa kısa

AK Parti Datça İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Keleş, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

AK Parti Datça İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Keleş, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Keleş'e mazbatasını, Datça İlçe Seçim Müdürü ?Tugay İnan verdi. Burada konuşan Keleş, AK Parti İlçe Başkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Keleş ve beraberindekiler daha sonra Kaymakam Mesut Çoban'ı ziyaret etti.

Kaymakam Mesut Çoban da Keleş'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ahilik Haftası

Datça Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Ahilik Haftası nedeniyle ilçe genelinde bulunan esnafa siftah parası ve kutlama mesajının bulunduğu zarf dağıtıldı.

Ülkü Ocakları üyelerince Ahilik geleneğinin yaşatılması için çalışma yürütüldüğü bu amaçla da esnafların ziyaret edildiği kaydedildi.

Ülkü Ocaklarının çalışması ilçe esnafınca memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan