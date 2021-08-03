Datça'dan gelen görüntü sabotaj iddialarını kuvvetlendirdi! Ağaçların dibinde patlamamış torpiller bulundu

Türkiye dört bir koldan çıkan yangınları söndürmeye çalışırken, Muğla'nın Datça ilçesinden gelen bir görüntü sabotaj iddialarını kuvvetlendirdi. Makilik arazide seyir halindeki gençler her beş on metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş, sıkıştırılmış baruttan yapılan güneşle parlayabilecek torpillerden buldu.

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele Aydın, Isparta, Denizli, Antalya ve Muğla'da 10 noktada devam ediyor. Antalya Gündoğmuş'taki yangın kısmen kontrol altına alındı, Manavgat'ta alevlerin ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı.

KAVAKLIDERE'DE İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Seydikemer'deki yangın kontrol altında, Marmaris Hisarönü'nde yangın rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırırken Aydın'da çıkan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle iki mahalle tahliye edildi.

ÇAM AĞAÇLARININ ALTINA SERPİŞTİRİLMİŞ

Yetkililer birçok bölgeyi küle çeviren yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını da ifade ederken, Muğla'nın Datça ilçesinden gelen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Makilik arazide seyir halindeki gençler, her beş on metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş, sıkıştırılmış baruttan yapılan güneşle parlayabilecek torpillerden buldu. Ortaya çıkan görüntüler yangınlarda sabotaj iddialarını da kuvvetlendirdi.