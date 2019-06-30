Datça'daki yangında 20 hektar makilik alan yandı

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan, yaklaşık 1 saatlik çaba sonunda kontrol altına alınan, ancak şiddetli rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenen yangın, havadan ve karadan müdahale ile 12,5 saatte güçlükle söndürüldü. Alevlerin zaman zaman yakındaki Palamutbükü Limanı ile çevresindeki ev, restoran ve pansiyonlara 100 metre kadar yaklaştığı yangında, ilk belirlemelere göre 20 hektar makilik alan zarar gördü. Tedbir amacıyla bölgede 1 helikopter ile soğutma çalışması sürerken, 10 arazöz de müdahale etmeden hazır olarak bekletiliyor.

Datça'nın ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Cumalı Mahallesi Palamutbükü Limanı'nın üst tarafında, televizyon verici antenleri ve su deposunun bulunduğu tepedeki makilik alandan, dün saat 17.30 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin Alo 177 ihbar hattına durumu bildirmesi üzerine bölgeye Milas ve Marmaris ilçelerinden 1'er söndürme helikopteri ile Datça Orman İşletme Şefliği'ne ait 7 arazöz ve 30 orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAGAME) de destek verdi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.

YENİDEN ALEVLENDİ

Helikopterlerin olay yerinden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra soğutma çalışmaları sürerken bölgeye yakın bir alanda alevler yeniden yükseldi. Esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede etkili oldu. Datça Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazöz ve Datça MAGAME ekipleri, tepeden sahile doğru bir hat halinde inmeye başlayan alevlere müdahale etti. Muğla, Köyceğiz, Marmaris, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü ile Datça Hava Radar Mevki Komutanlığı ve Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. 20 arazöz ve 100'e yakın orman işçisi ile söndürme çalışmalarına devam edildi. Tatilciler ve bazı Datçalılar da ellerine geçirdikleri çalı parçaları, kazma ve kürekler ile alevlere müdahale edip, itfaiye ekiplerinin hortumlarını sermelerine yardımcı oldu.

YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELEN ALEVLER KORKUTTU

Rüzgarın yerleşim yerine ters istikamete doğru esmesi, söndürme ekiplerine bir an olsun rahat nefes aldırdı. Ancak rüzgarın etkisini kaybetmesinden sonra alevler bu defa zaman zaman yön değiştirip, yerleşim alanlarına doğru yönelmeye başladı. Alevlerin, Palamutbükü Limanı ve çevresindeki restoran ve pansiyonlar ile evlere 100 metre kadar yaklaşması korkuttu. Bunun üzerine söndürme çalışmaları, yerleşim yerinin yakınında yoğunlaştı. Bir pansiyon ve bir restoran, tedbir amacıyla boşaltıldı. Ancak, 2 saat kadar sonra rüzgar kuvvetlenince, tekrar yön değiştiren yangın, yerleşim yerinden uzaklaştı. Alevler gece boyunca zaman zaman etkili oldu. Yangın, saat 02.30 sıralarında, kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte bir helikopterde bölgeye sevk edilip, soğutma çalışmalarına katıldı. Yangın saat 06.00 sıralarında tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre aralarında az sayıda küçük çam ağacının da bulunduğu, toplamda 20 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Söndürülen bölgede, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşın saat 09.30 sıralarında bölgeye gönderilen bir helikopterle yeniden soğutma çalışması başlatıldı. 10 arazöz de bölgede hazır olarak bekletiliyor.

Datça'da yaşayan Ali İhsan Özlü (68), ilçenin büyük bir tehlike atlattığını belirterek, "Eğer rüzgar limana doğru esmiş olsaydı, buradaki işletmeler ve evler zarar görebilirdi. Şansımız varmış" dedi.

Yangının rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı sanılırken, jandarma soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA

- Muğla