Datça'daki yangında 2 dönüm fundalık alan zarar gördü
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Datça'daki yangında 2 dönüm fundalık alan zarar gördü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, fundalık alanda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

Datça'daki yangında 2 dönüm fundalık alan zarar gördü
21.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:59

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, fundalık alanda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü. 

Datça ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Reşadiye Mahallesi'ndeki Uçurtma Tepesi'nde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fundalık alanda, atılan bir sigara izmariti nedeniyle çıktığı sanılan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 8 itfaiye aracı, 4 arazöz, 15 itfaiye eri ve 15 orman işçisi sevk edildi. Alevler, su sıkılarak 30 dakikada, 100 metre ilerdeki arı kovanlarına ulaşmadan söndürüldü. İlk belirlemelere göre 2 dönüm fundalık alan zarar gördü.


Kaynak: DHA

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