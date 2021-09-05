Datça'daki örtü yangını ekipleri harekete geçirdi
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Datça'daki örtü yangını ekipleri harekete geçirdi

Datça'daki örtü yangını ekipleri harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesindeki çıkan örtü yangını ekipleri harekete geçirdi.

Muğla'nın Datça ilçesindeki çıkan örtü yangını ekipleri harekete geçirdi.

Yangın, Mesudiye Yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Datça İtfaiye Amirliği ekipleri 5 arazöz, 20 işçi ve köylüler ile yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Datça'daki örtü yangını ekipleri harekete geçirdi
Datça'daki örtü yangını ekipleri harekete geçirdi
Datça'daki örtü yangını ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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