Datça'daki çadır kamplara tatilci akını
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Datça'daki çadır kamplara tatilci akını

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki çadır kamplar, Kurban Bayramı tatilinde, koronavirüs salgını döneminde izole olarak doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

Datça'daki çadır kamplara tatilci akını
02.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:00

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki çadır kamplar, Kurban Bayramı tatilinde, koronavirüs salgını döneminde izole olarak doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Palamutbükü sahilindeki Akçabük Çadır kampında, en yoğun günler yaşanıyor. Çam ağaçlarıyla kaplı 35 dönümlük alandaki 400 çadır kapasitesine sahip kampta, bayram tatili dolayısıyla tüm yerler doldu. Datça Yarımadası'nın güneyinde, Akdeniz'in kıyısındaki kampta her yaştan tatilci, çam ağaçlarının gölgesinde denize sıfır ve doğayla iç içe tatil yapıyor. Koronavirüs salgını döneminde izole olarak tatilini geçirmek isteyenler de kamp alanlarını tercih ediyor. Kampta çadır kurmanın bedeli 2 kişilik 75 TL, 3 kişilik 100 TL ve 4 kişilik 150 TL olarak değişiyor. Çadırı olmayanlara ise 100 TL'ye 2 kişilik, 150 TL'ye 3 kişilik, 200 TL'ye ise 4 kişilik çadır kiralanabiliyor.

AKRABALARIN ÇADIR TATİLİAkçabük Çadır kampının bu yılki en renkli grubu, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden gelen akrabalar oldu. Kampta 12 çadır kuran, akraba 35 kişi, birlikte tatil yapmanın keyfini çıkardı. Amca, dayı, hala ve teyzeler ile çocuklarından oluşan tatilciler, kampta çadırlarını kurdukları alanda, memleketlerinde oturdukları mahallelerin adının yer aldığı cadde tabelasını da asmayı ihmal etmedi. Kuzenler grubundan ilaç mümessili İlker Arslan (47), kalabalık aileye sahip olduklarını belirterek, "Çadır tatilleri bizim geleneğimizde var. Büyüklerimizden biz böyle gördük. Babamlar 7, annemler 9 kardeşler. Ege ve Akdeniz sahillerinde onlarca yıllarca kuzenler olarak birlikte çadırlarda tatil yapmışlardı. Aradan 20 yıla yakın zaman geçti. Onların çocukları ve torunları olarak bu geleneği sürdürmek için bayrağı biz devraldık. İlk kez geçen yıl Bodrum'un Çökertme koyunda 40 kişi bir araya geldik. Kuzenler olarak bu yıl ikinci kez çadır kampta buluştuk. Gelenlerin tamamı birinci derece yakın akrabalar ve yüzde 60'ı, 70'i Ereğli'den ayrıca Ankara ve Marmaris'ten gelenler var. Ancak Almanya'daki kuzenlerimiz bu yıl koronavirüs nedeniyle kampa katılamadılar. Bu geleneği biz de çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz" dedi.İlker Arslan'ın kuzeni makine mühendisi Soner Arslan (44) ise Datça'da kamp yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Arslan, "Datça'nın havası denizi ve güneşi çok güzel. Burada kuzenler olarak bir arada bulunmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.Datça'da, tatilini çadırda geçirenlerden Aydınlı ziraat mühendisi Doğucan Yılmaz (29) ise sadece bu yıl değil geçmiş yıllarda da kamplarda tatil yaptığını belirtti. Yılmaz, "Bu yıl çadır kamplara ilginin arttığını gördüm. Bunun sebebi muhtemelen pandemidir, diye düşünüyorum. İnsanlar daha steril ortamları tercih ediyorlar. Zorlukları olmakla beraber kamplar çok renkli ve güzel geçiyor. Çadır tatillerini bir kere yapanlarda bu alışkanlık haline geliyor" dedi.

Kaynak: DHA

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