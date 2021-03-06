Datça'daki bir okulun 4. sınıf öğrencileri Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması Projesi'ne seçildi

Muğla'nın Datça ilçesinde, Kazım Yılmaz İlkokulu 4. sınıfı öğrencileri, okuma becerilerinin değerlendirildiği Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması (PIRLS) projesine seçildi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin projeye seçilmiş olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Okula başladıkları günden bu yana her bir öğrencinin sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesi ve ailelerin desteğiyle okuma alanında birçok etkinlik gerçekleştirdiğini anlatan Aldal, şöyle konuştu:

"Projede ilçemizi temsil etmeleri hak edilmiş bir kazançtır. Okuduğunu anlamanın önemini birinci sınıftan bu yana öğrencilerine benimseten ve bu anlamda özverili çalışmalar yapmış olan öğretmenimize, küçük yaşta okuma sevdasına sahip olan öğrencilerimize ve her zaman çocuklarının gelişimlerini destekleyen ailelerine teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan