MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem

17.03.2021 20:04 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:38

Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönemMUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, kronik rahatsızlıklar ve benzeri nedenlerle okula gidemeyen öğrenciler için yeni bir uygulama başlatıldı.

Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, kronik rahatsızlıklar ve benzeri nedenlerle okula gidemeyen öğrenciler için yeni bir uygulama başlatıldı. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamayla öğrenciler, kendilerine verilen ID numarası ile evlerinde, dersi bilgisayarlarından canlı olarak izleyip, anlayamadıkları konularda öğretmenlerine sorular sorabiliyor, öğretmenlerinin sorularına yanıt verebiliyorlar.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, okullarda yüz yüze eğitime başlamasından sonra bazı öğrencilerin çeşitli nedenlerle derslere katılamadıklarını hatırlatılıp, "Öğrencilerimizin, derslerinden geri kalmamaları için EBA'dan farklı olarak ilk kez yeni bir uygulama başlattık. Bu uygulama ile öğrenciler, kendilerine verilen ID numarası ile derse canlı olarak bağlanıp, sınıftaki arkadaşlarıyla eş zamanlı ders yapıyor, öğretmenlerinin yüz yüze eğitim esnasında kullandıkları ekranı onlar için açmasıyla, birebir dersin içerisinde yer alıyorlar. Ögğetmenlerinin anlattıklarını ve arkadaşlarının sunumlarını dinleyip, izleyebiliyorlar" dedi.

Ders anında, anlayamadıkları konularda, öğretmenlerine soru sorabilen öğrencilerin, aynı zamanda öğretmenlerinden gelen sorulara da yanıt verebildiklerini ifade eden Aldal, "Uygulama öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından çok çabuk benimsendi. Böylelikle ders kayıpları önlenmiş oldu" dedi.

MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem
MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem
MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem
MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem
MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem
MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem
MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Hülya Avşar Ayşegül Çınar Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 20:44:15. #1.15#
title