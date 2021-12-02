Datça'da yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi kurtarıldı - Haberler
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Datça'da yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Datça'da yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan ve kaybolan iki kişi bölgeye giden 6 kişilik kurtarma ekibi tarafından bulunarak kurtarıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan ve kaybolan iki kişi bölgeye giden 6 kişilik kurtarma ekibi tarafından bulunarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre iki arkadaş Kargı Domuz Çukuru bölgesinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıktı. Yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından iki arkadaş Nergiz Tepesi İnce Burun mevkiinde yolunu kaybetti. Yakınlarının kendilerinden haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG-AME) gönderildi. Bölgeye giden 6 kişilik ekip, yapılan aramalar sonucunda kaybolan kişilere ulaştı. Yürüyüş esnasında kaybolan iki kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - MUĞLA

Datça'da yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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