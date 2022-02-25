Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin kurtarılması için görevlendirilen iki ayrı Sahil Güvenlik botu toplam 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

(Bekir Tosun/ İHA)

Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title