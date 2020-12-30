Datça'da yılbaşı öncesi denetimler artırıldı
30.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:34
Muğla'nın Datça ilçesinde asayiş, trafik ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetimler yapıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde asayiş, trafik ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetimler yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi ilçenin belirli noktalarında emniyet kemeri ve kask denetimi gerçekleştirdi.
Sürücüleri ve yanlarındaki yolcuları uyaran ekipler, bilgi içerikli broşür dağıttı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan