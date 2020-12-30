Datça'da yeni yıl öncesi denetimler arttı

Muğla'nın Datça ilçesinde yeni yıl öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Datça' da yılbaşı öncesi denetimler sıkılaştırıldı. Emniyet güçleri vatandaşları yasaklarla ilgili çeşitli uyarılarda bulundu. Ayrıca motor kullanan sürücüler ise kask takmaları konusunda uyarılarak, bu konuda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı