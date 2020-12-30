Datça'da yeni yıl öncesi denetimler arttı
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Datça'da yeni yıl öncesi denetimler arttı

30.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:26
Datça'da yeni yıl öncesi denetimler arttı

Muğla'nın Datça ilçesinde yeni yıl öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yeni yıl öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Datça' da yılbaşı öncesi denetimler sıkılaştırıldı. Emniyet güçleri vatandaşları yasaklarla ilgili çeşitli uyarılarda bulundu. Ayrıca motor kullanan sürücüler ise kask takmaları konusunda uyarılarak, bu konuda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Datça'da yeni yıl öncesi denetimler arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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