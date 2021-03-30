Datça'da, 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği
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Datça'da, 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği

Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL - Haberler | Güncel
Datça'da, 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın trafikte yayalara yol verilmesine dikkat çekmek amacıyla, '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' temasıyla başlatılan uygulama kapsamında, Muğla'nın Datça ilçesinde 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği düzenlendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın trafikte yayalara yol verilmesine dikkat çekmek amacıyla, '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' temasıyla başlatılan uygulama kapsamında, Muğla'nın Datça ilçesinde 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği düzenlendi.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nde trafiğin en yoğun olduğu PTT Kavşağı'nda gerçekleştirilen 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliğine, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, kamu görevlileri ile öğrenciler katıldı. İlçe merkezindeki caddelerde yaya geçitlerine kırmızı çizgilerin çekildiği etkinliğe ellerinde çeşitli pankart ve dövizlerle katılan öğrenciler, "Öncelik yayanın, yayalara yol ver" sloganları eşliğinde, sürücüleri yayalara yol vermeye çağırdı.Datça Kaymakamı Mesut Çoban konu ile ilgili yaptığı açıklamada, trafikte yaya farkındalığına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Kaymakam Çoban, "İçişleri Bakanlığı tarafından bugün ülke genelinde başlatılan uygulama kapsamında, yaya geçitlerimize kırmızı çizgilerimizi çektik. Trafikte öncelik yayaların olacak. İnşallah, toplumumuzda trafikte yayaların öncelikli olduğu bilinci artar, yaralarımızı trafikte kazalarına kurban vermediğimiz günler temennisiyle, bu etkinliğin hayırlı olmasını dilerim" dedi.


Datça'da, 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği
Datça'da, 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği
Datça'da, 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği
Datça'da, 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği
Datça'da, 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği
Datça'da, 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' etkinliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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