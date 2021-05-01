DATÇA'DA YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRENLERE CEZA KESİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DATÇA'DA YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRENLERE CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, tam kapanmada sokağa çıkma yasağını ihlal ederek denize giren 17 ayrı kişiye, ceza kesildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, tam kapanmada sokağa çıkma yasağını ihlal ederek denize giren 17 ayrı kişiye, ceza kesildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmada kısıtlamaları ihlal eden kişilere yönelik denetim yaptı. Hastanealtı Plajındaki denetimde, denizde yüzen bir kişi polis tarafından uyarılarak sahile çıkması istendi. Polisin uyarısıyla kıyıya gelen M.B., polise kimlik bilgilerini vermek istemedi. Tutanak tutulmaması için bir süre polise dil döken M.B., tutanak tutulmasına engel olamadı. Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını belirten M.B., "Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi.

Öte yandan gün boyu denetimlerde, denize girdikleri tespit edilen toplam 17 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu kaydedildi.

DATÇA'DA YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRENLERE CEZA KESİLDİ
DATÇA'DA YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRENLERE CEZA KESİLDİ
DATÇA'DA YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRENLERE CEZA KESİLDİ
DATÇA'DA YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRENLERE CEZA KESİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yakalandı; 'denize girenleri görünce ben de yüzdüm, meğer turistlermiş' diye kendini savundu
Yakalandı; 'denize girenleri görünce ben de yüzdüm, meğer turistlermiş' diye kendini savundu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Töre Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DATÇA'DA YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRENLERE CEZA KESİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 17:03:08. #1.15#

title