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Datça'da yapımı tamamlanan 8 kütüphane açıldı

Datça'da yapımı tamamlanan 8 kütüphane açıldı
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, yapımı tamamlanan 8 kütüphane törenle açıldı.

Datça ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, yapımı tamamlanan 8 kütüphane törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ülke genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, Datça'da 8 kütüphane yapıldı.

Kabaklarlı İlkokulu'ndaki kütüphane, Kaymakam Mesut Çoban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

İlçedeki 7 okulda kütüphanenin giderleri Milli Eğitim tarafından karşılanırken, Kabaklarlı İlkokulu'ndaki kütüphanenin masrafını, okulu yaptıran Kabaklarlı ailesi tarafından üstlenildi.

Datça'da yapımı tamamlanan 8 kütüphane açıldı

Datça'da yapımı tamamlanan 8 kütüphane açıldı

Datça'da yapımı tamamlanan 8 kütüphane açıldı

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AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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