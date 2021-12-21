Datça'da yapımı tamamlanan 8 kütüphane açıldı
Datça ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, yapımı tamamlanan 8 kütüphane törenle açıldı.
Datça ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, yapımı tamamlanan 8 kütüphane törenle açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ülke genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, Datça'da 8 kütüphane yapıldı.
Kabaklarlı İlkokulu'ndaki kütüphane, Kaymakam Mesut Çoban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
İlçedeki 7 okulda kütüphanenin giderleri Milli Eğitim tarafından karşılanırken, Kabaklarlı İlkokulu'ndaki kütüphanenin masrafını, okulu yaptıran Kabaklarlı ailesi tarafından üstlenildi.