Datça'da yalnız yaşayan doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu
01.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:26
??????? Muğla'nın Datça ilçesinde bir doktor öğretim üyesi, evinde ölü bulundu.
??????? Muğla'nın Datça ilçesinde bir doktor öğretim üyesi, evinde ölü bulundu.
Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Selahattin Akkuş'tan (60) uzun süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Eve giren jandarma ile sağlık ekibi, hareketsiz haldeki Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı belirtilen Akkuş'un cenazesi, incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan