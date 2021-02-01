Datça'da yalnız yaşayan doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Datça'da yalnız yaşayan doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu

01.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:26
Datça'da yalnız yaşayan doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu

??????? Muğla'nın Datça ilçesinde bir doktor öğretim üyesi, evinde ölü bulundu.

??????? Muğla'nın Datça ilçesinde bir doktor öğretim üyesi, evinde ölü bulundu.

Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Selahattin Akkuş'tan (60) uzun süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Eve giren jandarma ile sağlık ekibi, hareketsiz haldeki Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı belirtilen Akkuş'un cenazesi, incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Didem Kınalı Defne Samyeli Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil İlhan Cavcav Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça'da yalnız yaşayan doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 20:26:38. #1.16#
title