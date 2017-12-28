Datça'da Yalancı Bahar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, badem ağaçları çiçek açtı. Datça'nın Hızırşah Mahallesi'nde, aralık ayında çiçek açan badem ağaçları, görenleri şaşırttı. Datçalı inşaat teknikeri 43 yaşındaki Rıdvan Öztürk, bu yıl havaların sıcak geçtiğini belirterek, "Kasım ayı ortalaması 20- 22 derece dolayında seyrederken, aralık ayı 16-17 derecenin altına düşmedi. Erkenci bazı badem ağaçları, bu nedenle çiçeklerini açtı. Normalde badem ağaçlarının, ocak ayı sonlarına doğru çiçek açması gerekiyor. Bu mevsimde açan çiçeklerin çoğu, ne yazık ki meyveye dönüşmeden dökülecek" diye konuştu. - Datçamuğla