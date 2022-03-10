Datça'da vefat eden kadın gazeteci için anma programı düzenledi - Haberler

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Datça'da vefat eden kadın gazeteci için anma programı düzenledi

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça'da vefat eden kadın gazeteci için anma programı düzenledi

Datça ilçesinde geçen ay hayatını kaybeden engelli gazeteci Esmeri Alev Ekebaş anısına Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Dayanışma Derneğince (KİGDER) anma etkinliği düzenlendi.

Datça ilçesinde geçen ay hayatını kaybeden engelli gazeteci Esmeri Alev Ekebaş anısına Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Dayanışma Derneğince (KİGDER) anma etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte Ekebaş'ın anısına 85 yaşındaki annesi Yıldız Ekebaş'a plaket verildi.

Dernek Başkanı Menşure Yavuz, programda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında dernek olarak, yakın zamanda yaşamını yitiren Datça'nın çalışkan basın emekçisi Esmeri Alev Ekebaş'ı annesi Yıldız Ekebaş'ın nezdinde andıklarını ifade etti.

Anne Ekebaş da, "O benim her şeyimdi. Can yoldaşımdı gamzeli güzelimdi. Onu çok özledim." dedi.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Dünya Kadınlar Günü, Engelli, Mart, Güncel, Haberler

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