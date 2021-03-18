Datça'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Datça'da uyuşturucu operasyonu

18.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:00
Datça'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışma ile F.K. (37), O.G.(28) ve O.K.(21) isimli şahıslar esrar kullanmak sebebiyle, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan arama ile esrar maddelerine el konuldu. Gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:02:00. #1.16#
title