Datça'da üniversite öğrencileri SİBERAY projesi hakkında bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Meslek Yüksek Okulu'nda stant açarak, SİBERAY Projesi dahilinde, "Siber Suçların Gerçekleşmeden Engellenmesi", "Karşılaşılan Maddi ve Manevi Zararların En Aza İndirgenmesi", "Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında bilgi verdi.

Ekipler öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Broşürlü ve anlatımlı bilgilendirmede siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet, sosyal medyanın etkisi ve diğer konu başlıklarında uyarı yapıldı.

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