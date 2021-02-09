Datça'da Ülkü Ocakları üyelerinden sokak hayvanlarına mama desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Datça'da Ülkü Ocakları üyelerinden sokak hayvanlarına mama desteği

09.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:59
Datça'da Ülkü Ocakları üyelerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Datça ilçesinde Ülkü Ocakları üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların çok fazla dışarı çıkmaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Datça ilçesinde Ülkü Ocakları üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların çok fazla dışarı çıkmaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

İlçe merkezde gerçekleşen etkinlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 100 kilogram mama dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Başkanı Yiğit Badal, yaptığı açıklamada, ilçedeki sokak hayvanları için barınak ve mama temini projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında sokak hayvanlarına mama dağıttıklarını anlatan Badal, destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Burcu Biricik Erol Büyükburç İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça'da Ülkü Ocakları üyelerinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 14:01:59. #1.14#
title