Datça'da Ülkü Ocakları üyelerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Datça ilçesinde Ülkü Ocakları üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların çok fazla dışarı çıkmaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Datça ilçesinde Ülkü Ocakları üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların çok fazla dışarı çıkmaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

İlçe merkezde gerçekleşen etkinlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 100 kilogram mama dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Başkanı Yiğit Badal, yaptığı açıklamada, ilçedeki sokak hayvanları için barınak ve mama temini projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında sokak hayvanlarına mama dağıttıklarını anlatan Badal, destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan