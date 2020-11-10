Datça'da Ülkü Ocakları Atatürk rozeti dağıttı
10.11.2020 19:25 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:28
Muğla'nın Datça ilçesinde, Ülkü Ocaklarınca Atatürk'ün ölümünün 82.yılı anma etkinlikleri kapsamında Atatürk rozeti dağıtıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Ülkü Ocaklarınca Atatürk'ün ölümünün 82.yılı anma etkinlikleri kapsamında Atatürk rozeti dağıtıldı.
Datça Ülkü Ocakları üyesi grup, İskele Mahallesi'nde cadde ve sokakları gezerek vatandaşlara ve işyerlerine Atatürk rozeti dağıttı.
Datça Ülkü Ocakları Başkanı Yiğit Badal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıldönümünde bin Atatürk rozeti dağıtarak, saygıyla yad ettiklerini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan