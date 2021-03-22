Datça'da silahla yaralanan sokak köpeği tedaviye alındı
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Datça'da silahla yaralanan sokak köpeği tedaviye alındı

22.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:51
Datça'da silahla yaralanan sokak köpeği tedaviye alındı

Datça ilçesinde silahla vurularak yaralanan sokak köpeği tedavi altına alındı.

Datça ilçesinde silahla vurularak yaralanan sokak köpeği tedavi altına alındı.

Mesudiye Mahallesi'nde silahla vurulmuş halde bulunan sokak köpeği Hayvan Severler Derneği tarafından veterinere götürüldü.

Köpeğin burada yapılan incelemesinde vücudunun birçok bölgesinde saçmalar olduğu ve iç organlarının büyük oranda zarar gördüğü belirtildi.

Veteriner Hekim Hakkı Kafalı, gazetecilere, köpeğin ilk müdahalesinin yapılarak hayvan barınağında gözlem altına alındığını söyledi.

Öte yandan, Datça Hayvan Severler Derneği ve Yerel Hayvanları Koruma görevlileri köpeğe zarar verenin bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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