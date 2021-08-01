Datça'da sarsıntılar sürüyor

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de, 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti..

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün 02.25'te 4,2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre Datça açıklarında sarsıntılar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı