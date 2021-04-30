Datça'da polis ve jandarmadan "tam kapanma" denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça'da polis ve jandarmadan "tam kapanma" denetimleri

Datça'da polis ve jandarmadan 'tam kapanma' denetimleri
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulaması kapsamında denetimler devam ediyor.

Datça ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulaması kapsamında denetimler devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, ilçenin 20 farklı noktasında aralıksız uygulama gerçekleştiriyor.

Ekipler, hem yayaların hem de sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Ekipler, izin belgesi olmayanlara idari para cezası uyguladı.

İlçede polis 8 araç 50 personelle, jandarma ekipleri de 7 araç 60 personelle aralıksız denetim yapacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Tacikistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Datça'da polis ve jandarmadan "tam kapanma" denetimleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 19:43:11. #1.14#

title