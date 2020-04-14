Datça'da, polis ve jandarma maske dağıttı MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri, cadde ve sokaklarda halka maske dağıttı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri, cadde ve sokaklarda halka maske dağıttı.

Datça ilçe merkezi ve Atatürk Caddesi güzergahında, maske dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve Jandarma Karakol Komutan Vekili Jandarma Teğmen Eren Öztürk da maske dağıtan polis ve jandarmaya eşlik etti. Toygun, yaşanan sürecin el birliğiyle aşılacağını belirterek, "Bu amaçla jandarma teşkilatımızla beraber vatandaşımıza maske ve sosyal mesafe bilincini anlatabilmek için uygulamaya çıktık. Denetimden ziyade vatandaşlarımızı uyarıyor ve maske dağıtımı yapıyoruz. Datça'da bu süreci, sıkıntısız bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum" dedi.Emniyet Müdürü Toygun, Datçalılara "Önce kendiniz sonra halkın sağlığınız için maske takın" dedi.

Kaynak: DHA