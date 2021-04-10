Datça'da Polis Haftası kutlamaları
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Datça'da Polis Haftası kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Datça'da Polis Haftası kutlamaları

Muğla'nın Datça ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri düzenlendi.

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Muğla'nın Datça ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Datça'da polis haftası kapsamında düzenlenen tören sonunda tören bitiminde Datça limanında faaliyet gösteren bir kafeterya 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri için yaş pastalı sürpriz hazırlandı.

Sahil kenarındaki bir kafeteryada silahlı bıçaklı kavga olduğu ihbarı sonrası Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar yapılan kafeye hareket etti. Kafeye vardıklarında ihbarın 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Emniyet Müdürlüğü personeli için hazırlanmış bir sürpriz olduğu anlaşıldı.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun kafe çalışanlarına hazırladıkları sürpriz için teşekkür etti. - MUĞLA

Datça'da Polis Haftası kutlamaları
Datça'da Polis Haftası kutlamaları
Datça'da Polis Haftası kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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