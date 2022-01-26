Datça'da polis ekiplerinin çalışmaları takdirle karşılanıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekipleri güvenliği sağlama görevlerinin yanında, yaşlı vatandaşlara yardımcı olurken, can dostları da unutmuyor.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle hastaneden evine gitmekte zorlanan bir vatandaşımız evine bırakırken, yolunu kaybeden yaşlı bir vatandaşa da evine kadar eşlik etti. Ekipler bir vatandaşın da polis merkezine şikayette bulunmak için gelmesine yardımcı oldu. Ekipler ayrıca yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için farklı noktalara mama bırakarak can dostları da unutmadı. Datça polisinin bu çabaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - MUĞLA