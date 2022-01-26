Datça'da polis ekiplerinin çalışmaları takdirle karşılanıyor - Haberler
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Datça'da polis ekiplerinin çalışmaları takdirle karşılanıyor

Datça'da polis ekiplerinin çalışmaları takdirle karşılanıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekipleri güvenliği sağlama görevlerinin yanında, yaşlı vatandaşlara yardımcı olurken, can dostları da unutmuyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekipleri güvenliği sağlama görevlerinin yanında, yaşlı vatandaşlara yardımcı olurken, can dostları da unutmuyor.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle hastaneden evine gitmekte zorlanan bir vatandaşımız evine bırakırken, yolunu kaybeden yaşlı bir vatandaşa da evine kadar eşlik etti. Ekipler bir vatandaşın da polis merkezine şikayette bulunmak için gelmesine yardımcı oldu. Ekipler ayrıca yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için farklı noktalara mama bırakarak can dostları da unutmadı. Datça polisinin bu çabaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - MUĞLA

Datça'da polis ekiplerinin çalışmaları takdirle karşılanıyor

Datça'da polis ekiplerinin çalışmaları takdirle karşılanıyor

Datça'da polis ekiplerinin çalışmaları takdirle karşılanıyor

Datça'da polis ekiplerinin çalışmaları takdirle karşılanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Muğla, Polis, Datça, Yerel, Haber

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