Datça'da patates üreticisi dertli
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Datça'da patates üreticisi dertli

Datça'da patates üreticisi dertli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla'nın Datça ilçesinde tarlasında ürettiği patatesleri pazarda satarak geçimini sağlayan Mustafa Karaçoban, bu yıl patates fiyatlarının çok düşük olduğunu ve emeğini karşılamadığını iddia etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde tarlasında ürettiği patatesleri pazarda satarak geçimini sağlayan Mustafa Karaçoban, bu yıl patates fiyatlarının çok düşük olduğunu ve emeğini karşılamadığını iddia etti.

Datça da geçimini çiftçilikle sağlayan ve patates üreticilerinden 47 yaşındaki Mustafa Karaçoban bu yıl fiyatların düşük olduğunu belirtti. Ürettikleri patatesin para etmemesinden yakınan Karaçoban, "Biz bu patatesin tohumunu kilosunu 4 liradan aldık. Bunun ekim maliyetleri ilaç gübre sütüm ve sulama maliyetleri de eklenince bize maliyeti 6 lirayı buluyor. Ama pazarda ancak iki liraya satabiliyoruz, tüccar almıyor, tarlalarda patates kaldı kimse söküp satamıyor. Ben geçimimi çiftçilik yaparak sağlıyorum ilk defa bu yıl kadar kötü bir yıl geçirmemiştim ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek yetkililerin sorunlarına çare bulmasını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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