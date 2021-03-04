Datça'da parktaki banklar balkozla kırıldı

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Datça'da parktaki bankların balyozla kırılarak zarar verilmesi tepkilere neden oldu.

Datça'da parktaki bankların balyozla kırılarak zarar verilmesi tepkilere neden oldu.

Taşlık Plajı'ndaki Atatürk Kent Parkı'nda iki bank, balyozla kırılarak parçalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, çevrede yaptığı araştırmada demir balyozu ve kırık sapını buldu.

Belediye Park çalışanı Çağlar Kaya, yaptığı açıklamada, parktaki banklara zarar verilmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Kaya, yaklaşık 10 gün önce parktaki bir masanın da kırıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan