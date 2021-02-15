Datça'da otomobiliyle duvara çarpan sürücü yaralandı
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Datça'da otomobiliyle duvara çarpan sürücü yaralandı

15.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:12
Datça'da otomobiliyle duvara çarpan sürücü yaralandı

Datça ilçesinde otomobiliyle taş duvara çarpan sürücü yaralandı.

Datça ilçesinde otomobiliyle taş duvara çarpan sürücü yaralandı.

L.P.Ö. (42) idaresindeki 33 HK 404 plakalı otomobil, sabaha karşı İskele Mahallesi Kargı yolundaki Şehit Hava Pilot Üsteğmen Mustafa Oğuz Önder Kışlası'nın taş duvarına çarptı.

Kazada hafif yaralanan L.P.Ö. kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Polis ekiplerince sürücüye "alkollü araç kullanmak" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçundan cezai işlem uygulandığı belirtildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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