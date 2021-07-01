Datça'da otluk alandaki yangın söndürüldü
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Datça'da otluk alandaki yangın söndürüldü

Datça'da otluk alandaki yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi Sevgi Yolu mevkiindeki otluk alanda saat 00.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü. Yangın alanına gelen Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Yangında iki dönüm kuru otluk alan zarar gördü. - MUĞLA

Datça'da otluk alandaki yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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