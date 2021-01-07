Datça'da otel odasında uyuşturucu ele geçirildi
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Datça'da otel odasında uyuşturucu ele geçirildi

07.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:07
Datça'da otel odasında uyuşturucu ele geçirildi

Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otelin odasında uyuşturucu ele geçirildi.

Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otelin odasında uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otel odasında yaptıkları aramada ayrı ayrı paketlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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