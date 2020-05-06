Datça'da, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' broşürleri dağıtıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla sürücü ve yayalara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla sürücü ve yayalara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Karakol Komutanlığı'nın iş birliğinde ilçe merkezi Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, trafik polisleri anonslarla uyarılarda bulunurken, yol denetimindeki ekipler de sürücü ve yayalara broşür dağıttı. Datça Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Datça Jandarma Karakol Komutan Vekili Jandarma Teğmen Eren Öztürk'ün de bizzat katıldığı broşür dağıtım etkinliğinde, durdurulan otomobillerin içindeki kişiler ayrıca maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve zorunlu olmadıkça evde kalmaları konusunda da uyarıldı.

Kaynak: DHA